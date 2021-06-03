Стало відомо, коли може відбутися бій Альварес - Плант

Боксери проведуть титульний поєдинок

Бій між чемпіоном світу за версією IBF в суперсередній вазі Калеб Плантом (21-0, 12 КO) і володарем титулів WBA, WBC і WBO Саулом Альваресом (56-1-2, 38 КО) може відбутися на початку осені.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"11 вересня - можлива дата. 11 або 18 вересня - дати, коли може відбутися чемпіонський бій. На цей період доведеться День незалежності Мексики", - сказав Гірн.

Нагадаємо, в травні поточного року Канело достроково переміг Біллі Джо Сондерса. Плант ж в останній раз виходив у ринг в січні 2021 року, коли переміг Калеба Труакса одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що гонорар Сондерса за об'єднавчий бій проти Альвареса склав вісім мільйонів доларів.