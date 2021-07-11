Валлін: Джошуа може нокаутувати Усика

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком може завершитися достроковою перемогою британця.

Про це заявив шведський суперважковаговик Отто Валлін.

"Усик - абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, але після підйому в надважкий дивізіон він поки не показав себе колишнього. Правда, потрібно розуміти, що в хевівейті популярний інший стиль боксу. Джошуа набагато більший і сильніший за той же Дерека Чісори. Думаю, він може нокаутувати Усика, але Олександр - хороший боксер, тому нічого ще не ясно.

Поки незрозуміло, як він буде виглядати в боях проти більших хлопців. Потрібно розуміти, що в Усика немає репутації потужного панчера, але у нього були хороші нокаути у важкій вазі. До того ж у нього є навички і вміння створювати хороші комбінації", - заявив Валлін.