Валлін зацікавлений в поєдинку з Вайтом

Шведський суперважковаговик Отто Валлін хотів би вийти на ринг з тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC Ділліаном Вайтом (28-2, 19 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Бій з Вайтом був би для мене цікавим. Я не думаю, що ми щось чули від його команди. Може, моє ім'я і згадувалося, але, принаймні, я про це не знаю. Можливо, моя команда щось чула, але я сумніваюся. А так да, звичайно. Ділліан Вайт - один з найкращих в суперважкій вазі. Якщо в цьому є сенс, то ми можемо влаштувати бій.

По правді кажучи, я думаю, що у мене поганий стиль для нього. Мені здається, що мій стиль буде поганим для багатьох боксерів. Я лівша, хитрий і розумний боєць. Я володію певними інструментами, які, я б сказав, є не у всіх. Тому я думаю, що можу його перемогти", - зазначив Валлін.