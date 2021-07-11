Руїс назвав імена потенційних суперників

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший хоче провести бій проти Ділліана Вайт та Луїса Ортіса.

Про це заявив сам боксер.

"Я планую повернутися у вересні. У моєму списку багато потенційних суперників. Зараз для суперважковаговиків відкритий весь світ. Є Ділліан Вайт, Луїс Ортіс і багато інших.

Головне - тримати себе в руках, залишатися на своєму місці і продовжувати працювати", - зазначив Руїс.