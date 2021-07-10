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Гірн: Сподіваюся, цього тижня офіційно закриємо угоду по бою Усик - Джошуа

Сьогодні 08:58 274 0
Бій Усика та Джошуа може зібрати 60-70 тисяч людей
Гірн: Сподіваюся, цього тижня офіційно закриємо угоду по бою Усик - Джошуа
#Джошуа

Джерело - vRinge.

Бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком може відбутися 25 вересня на стадіоні Тоттенгема.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Прямо зараз фокус на бій проти Олександра Усика. Це, схоже, буде 25 вересня. Будемо сподіватися, що ми офіційно закриємо угоду цього тижня. Ми зараз працюємо над стадіоном і місткістю. Є хороші новини від уряду про зняття обмежень", - заявив промоутер.

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"Бій буде в Англії. Ми хочемо повернутися з великим заходом. Якщо у нас буде 60-70 тисяч чоловік на стадіоні Тоттенгема, що ми зараз обговорюємо, тоді саме це ми і зробимо", - сказав Гірн

Нагадаємо, промоутер назвав фатальну помилку Джошуа при підготовці до бою з Усиком.

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