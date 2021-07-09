Редкач змінив вагову категорію

Українець піднявся у вазі

Джерело - EsNews.

Український боксер Іван Редкач вирішив змінити вагову категорію.

Про це заявив сам боксер.

"Я переходжу в легку вагу. Це моя вагова категорія", - сказав Редкач.

Редкач, який виступав в першій напівсередній і напівсередній вазі, тепер планує проводити поєдинки в легкій вазі. Українець заявив, що хоче показати себе в своєму теперішній вазі.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Редкач провів в квітні цього року. У ньому українець зі скандалом поступився колишньому чемпіонові світу Реджіс Прогрейсу.

Раніше Редкач пояснив, чому Ломаченко не повернеться на колишній рівень.