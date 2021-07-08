Бій Ф'юрі - Вайлдер можуть перенести через коронавірус

Бій може відбутися у вересні

Титульний поєдинок між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером виявився під загрозою зриву.

Про це повідомляє ESPN.

Бій можуть перенести через коронавірус в таборі британця.

Офіційної інформації про перенесення бою поки не надходило, але очікується, що зустріч перенесуть на вересень.

Нагадаємо, реванш Ф'юрі - Вайлдер запланований на 24 липня. Перша зустріч боксерів завершилася нічиєю, у другому бою переможцем став Ф'юрі.

Раніше, Ф'юрі включив Усика в список ймовірних суперників після Вайлдера.