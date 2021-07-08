 Бій Ф'юрі - Вайлдер можуть перенести через коронавірус | Бокс | Champion.com.ua
Олімпік офіційно знявся з УПЛ
Вчора 20:26 677
Бій Ф'юрі - Вайлдер можуть перенести через коронавірус
Вчора 23:32 235
Ястремська переграла Фрех на турнірі у Гамбурзі
Вчора 23:23 203
УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінал Євро-2020
Вчора 22:54 894
Динамо хоче орендувати нападника ЦСКА
Вчора 21:54 993
Італія - Англія: анонс і прогноз на фінал чемпіонату Європи
Вчора 15:16 2173
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Вчора 14:41 22986
Мак-Грегор - Пуар'є: онлайн-трансляція
Вчора 14:38 1336
ПСЖ оголосив про підписання Рамоса
Вчора 12:11 709
Євро-2020. Збірна Італії - збірна Англії: матч-центр
Вчора 10:52 728
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
Вчора 21:39 2027 2
Стерлінг - дайвер: інтернет вибухнув після матчу Англія - Данія
Стерлінг - дайвер: інтернет вибухнув після матчу Англія - Данія Стас Лысак
Вчора 20:32 529
Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії
Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
Вчора 17:30 1201
Сім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Сім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 16:37 2627
Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото
Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото Valeriy Ruchka
Вчора 13:59 2838 2
Ефектне промо боксерського шоу від K2 Promotions
Ефектне промо боксерського шоу від K2 Promotions Valeriy Ruchka
07.07.2021 16:46 497
Героям Слава! Три роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Три роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
07.07.2021 12:38 2460
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020 Valeriy Ruchka
07.07.2021 11:13 505
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами Андрій Твердохліб
07.07.2021 10:00 1990
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово Valeriy Ruchka
06.07.2021 17:32 5737 6
Прямі трансляції
Навколо спорту

Бій Ф'юрі - Вайлдер можуть перенести через коронавірус

Вчора 23:32 235 0
Бій може відбутися у вересні
Бій Ф'юрі - Вайлдер можуть перенести через коронавірус
Фото Getty Images
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Титульний поєдинок між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером виявився під загрозою зриву.

Про це повідомляє ESPN.

Бій можуть перенести через коронавірус в таборі британця.

Офіційної інформації про перенесення бою поки не надходило, але очікується, що зустріч перенесуть на вересень.

Нагадаємо, реванш Ф'юрі - Вайлдер запланований на 24 липня. Перша зустріч боксерів завершилася нічиєю, у другому бою переможцем став Ф'юрі.

Раніше, Ф'юрі включив Усика в список ймовірних суперників після Вайлдера.

Коментарі ()