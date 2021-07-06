Ф’юрі анонсував бій з чемпіоном UFC

Британський боксер Тайсон Ф'юрі підтвердив намір зустрітися з чемпіоном UFC у надважкій вазі Френсісом Нганну з Франції.

Про це розповів сам боксер.

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"Інший боєць UFC Нік Діас сказав мені, що Нганну не використовує борцівські прийоми, так що ми націлені на бійку в стійці. Я і Нганну в маленьких рукавичках - давайте влаштуємо це.

Щойно я розберуся з Вайлдером та Джошуа, я поб'юся з Нганну в октагоні", - пообіцяв Ф'юрі.