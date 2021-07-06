Ф’юрі анонсував бій з чемпіоном UFC

Джерело - espreso.tv.
Британський боксер Тайсон Ф'юрі підтвердив намір зустрітися з чемпіоном UFC у надважкій вазі Френсісом Нганну з Франції.
Про це розповів сам боксер.
Актуально: Ф’юрі: Вайлдеру нема чого втрачати
"Інший боєць UFC Нік Діас сказав мені, що Нганну не використовує борцівські прийоми, так що ми націлені на бійку в стійці. Я і Нганну в маленьких рукавичках - давайте влаштуємо це.
Щойно я розберуся з Вайлдером та Джошуа, я поб'юся з Нганну в октагоні", - пообіцяв Ф'юрі.
Ф'юрі 24 липня у Лас-Вегасі (США) захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC у поєдинку проти Вайлдера.