Чісора: Ймовірно, мене пограбували в бою з Усиком

Британський суперважковаговик Дерек Чісора не справедливо програв у боях з Олександром Усиком і Джозефом Паркером.

Про це заявив сам Чісора.

"Ми дали фанатам ті битви, які вони хотіли побачити, навіть не дивлячись на пандемію COVID. І хоч є ймовірність, що мене пограбували в боях з Усиком і Паркером, я все ж показав прогрес як боєць.

2021 рік виглядає дуже багатообіцяючим. Я повертаюся до тренувального табору, і готовий провести виступ вже цієї осені. Настав час для війни", - зазначив Чісора.