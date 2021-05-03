Чісора хоче битися в андеркарті бою Джошуа - Ф'юрі

Джерело - sport.ua.
37-річний Дерек Чісора не має наміру завершувати кар'єру і готовий до реваншу.
Про це розповів сам боксер.
"Знаю, що багато хто чекає, коли я вже піду, коли завершу кар'єру. Не дочекаєтесь. Відразу готовий до реваншу, щоб визначити реального переможця.
Хочу бій з Паркером в андеркарті поєдинку Джошуа - Ф'юрі, який повинен відбутися у Саудівській Аравії", - сказав Чісора.
Нагадаємо, у Манчестері колишній претендент на титул в суперважкій вазі Дерек Чісора програв ексволодарю пояса WBO Джозефу Паркеру.