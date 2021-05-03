Чісора хоче битися в андеркарті бою Джошуа - Ф'юрі

37-річний Дерек Чісора не має наміру завершувати кар'єру і готовий до реваншу.

Про це розповів сам боксер.

"Знаю, що багато хто чекає, коли я вже піду, коли завершу кар'єру. Не дочекаєтесь. Відразу готовий до реваншу, щоб визначити реального переможця.

Хочу бій з Паркером в андеркарті поєдинку Джошуа - Ф'юрі, який повинен відбутися у Саудівській Аравії", - сказав Чісора.