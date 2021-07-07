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Чісора припинив співпрацю з Хеєм

Сьогодні 21:55 211 0
Британець в пошуках нового менеджера
Чісора припинив співпрацю з Хеєм
#Хей, #Чісора

Джерело - skysports.com.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора nf його менеджер Девід Хей припинили співпрацю.

Про це заявив сам Хей.

"Позаду дуже насичені роки. Дерек повернувся в еліту суперважкого дивізіону. Коли ми оголосили про наше партнерство, то пообіцяли проводити топові бої, про які вони просили, і я вірю, що ми зробили це.

Я продовжу з великим інтересом стежити за кар'єрою Дерека і виявляти підтримку. Великобританія залишається епіцентром всіх важливих подій в суперважкій вазі, і Дерек готовий вийти в ринг з кожним. Зараз у нього багато варіантів", - зазначив Хей.

Сторони розірвали контракт після трьох років спільної роботи.

Відзначимо, за три роки Чісора переміг в трьох поєдинку і також тричі зазнав поразки, в тому числі від Олександра Усика.

Раніше, Чісора хоче битися в андеркарті бою Джошуа - Ф'юрі.

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