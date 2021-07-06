Суперником українця стане американець Маршалл

Український боксер Віктор Вихрист (7-0, 5 КО) свій наступний бій проведе 24 липня в Лас-Вегасі в андеркарді чемпіонського поєдинку між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє Трибуна.

Суперником 29-річного українця стане американець Марк Маршалл (5-1-1, 4 КО), що підтвердив менеджер Вихрист Андрій Котельник.

Останній бій Віктор Вихрист провів в травні цього року, в першому раунді нокаутувавши Яцека Пьятека з Польщі.

Вайлдер і Ф'юрі 24 липня змагатимуться за чемпіонський титул за версією WBC, який наразі належить британцеві. Перший бій між ними завершився внічию, а в другому поєдинку сильнішим виявився Ф'юрі.

Раніше, екстренер Кличка назвав причину поразки Володимира у бою з Ф'юрі.