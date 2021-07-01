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Навколо спорту

Екстренер Кличка назвав причину поразки Володимира у бою з Ф'юрі

Вчора 23:41 516 0
Екстренер Кличка прокоментував бій проти Ф’юрі
Екстренер Кличка назвав причину поразки Володимира у бою з Ф'юрі
Фото - klitschko-brothers
#Кличко

Джерело - Чемпіон.

Екстренер українського боксера Володимира Кличка Сергій Городничев пояснив поразку його підопічного в бою з Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів сам фахівець.

"Вова програв психологічно. Він дуже мало працював в рингу, а це все бачили. Коли я сидів в ряду, я мало не плакав. Він програв, психологічно був не готовий. Звичайно, фізично він був готовий. Така ситуація, це буває.

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Після програшу Володимир не побіг кричати, що його засудили. Він програв не через професійну слабкості, а через психологічну. Це був психологічний програш, але таке буває. Ф'юрі трохи надломив Володю психологічно і вийшло, що цей бій був програшним", - сказав  Городничев.

Бій між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі (Німеччина) і завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.

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