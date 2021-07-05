Ф’юрі: Вайлдеру нема чого втрачати

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) назвав тактику на бій проти Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я продовжую виконувати свою роботу. Я рухаюся вперед і тисну на Вайлдера, завдаючи сильних ударів. Деонтей - людина, яка пережила нокаут і односторонній бій. Він той, хто повинен собі дати відповіді на питання, по яким він програв і звільнив всіх свого часу, всіх звинувачував у зраді.

Якщо ви алкоголік або наркоман, то єдиним рішенням піти від цього - це прийняття. Вайлдер не втік від поразки, але його не можна недооцінювати, адже йому нема чого втрачати. ​​Він може отримати все за один вечір", - розповів Ф'юрі.