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Навколо спорту

Ф’юрі: Вайлдеру нема чого втрачати

Сьогодні 18:30 252 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Деонтея Вайлдера
Ф’юрі: Вайлдеру нема чого втрачати
#Ф’юрі

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) назвав тактику на бій проти Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я продовжую виконувати свою роботу. Я рухаюся вперед і тисну на Вайлдера, завдаючи сильних ударів. Деонтей - людина, яка пережила нокаут і односторонній бій. Він той, хто повинен собі дати відповіді на питання, по яким він програв і звільнив всіх свого часу, всіх звинувачував у зраді.

Якщо ви алкоголік або наркоман, то єдиним рішенням піти від цього - це прийняття. Вайлдер не втік від поразки, але його не можна недооцінювати, адже йому нема чого втрачати. ​​Він може отримати все за один вечір", - розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, третій бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 24 липня у Лас-Вегасі.

Раніше, екстренер Кличка назвав причину поразки Володимира у бою з Ф'юрі.

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