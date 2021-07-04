Моліна спрогнозував результат бою Ф'юрі - Вайлдер

Джерело - iFL TV.
Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі програє нокаутом Деонтею Вайлдеру.
Про це заявив американський суперважковаговик Ерік Моліна.
"Вайлдер трохи змінив склад своєї команди, тепер його тренує Малик Скотт. Я думаю, така перестановка допоможе Деонтей, він буде по-іншому викидати певні удари.
Вайлдер однозначно буде використовувати інший ритм комбінацій, який ми раніше не бачили. І через це Ф'юрі програє нокаутом", - заявив Моліна.
Нагадаємо, перший бій між суперниками завершився внічию, а в другому поєдинку Тайсон нокаутував американця.
Третій бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться в кінці липня в Лас-Вегасі.
Раніше, екстренер Кличка назвав причину поразки Володимира у бою з Ф'юрі.