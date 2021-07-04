Моліна спрогнозував результат бою Ф'юрі - Вайлдер

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі програє нокаутом Деонтею Вайлдеру.

Про це заявив американський суперважковаговик Ерік Моліна.

"Вайлдер трохи змінив склад своєї команди, тепер його тренує Малик Скотт. Я думаю, така перестановка допоможе Деонтей, він буде по-іншому викидати певні удари.

Вайлдер однозначно буде використовувати інший ритм комбінацій, який ми раніше не бачили. І через це Ф'юрі програє нокаутом", - заявив Моліна.