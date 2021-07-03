Лопес вилікувався від коронавірусу

Джерело - isport.ua.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) здав негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє журналіст The Atletic Ленс Пугмір.
Американець видужав від Covid-19 і вже готовий повернутися до тренувального процесу. Очікується, що Лопес повернеться до тренувань 5 липня, щоб готуватися до поєдинку з Джорджем Камбососом.
Нагадаємо, Теофімо повинен був провести поєдинок з Камбососом 19 червня, однак через позитивного тесту на Covid-19 бій був перенесений на серпень, а потім на вересень.
Раніше повідомлялося, що батько Василя Ломаченка підготує Олександра Усика до бою проти Джошуа.