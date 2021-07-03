Арум розповів, хто з спаринг-партнерів вразив Ф'юрі

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Боб Арум вражений майстерністю 21-річного боксера Джареда Андерсона.

Про це заявив сам промоутер.

"У нас є хлопець, про якого Тайсон і багато інших говорять, що він стане наступним великим чемпіоном в суперважкій вазі. Я маю на увазі 21-річного Джареда Андерсона.

Поговоріть з Ф'юрі - Джаред влаштовує йому пекло, коли вони тренуються. Він відмінний спаринг-партнер. Після другого бою з Вайлдером Тайсон сказав мені, що успіхом у цьому поєдинку він багато в чому зобов'язаний спарингам з Андерсоном", - зазначив Арум.