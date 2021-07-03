Арум розповів, хто з спаринг-партнерів вразив Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.
Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Боб Арум вражений майстерністю 21-річного боксера Джареда Андерсона.
Про це заявив сам промоутер.
"У нас є хлопець, про якого Тайсон і багато інших говорять, що він стане наступним великим чемпіоном в суперважкій вазі. Я маю на увазі 21-річного Джареда Андерсона.
Поговоріть з Ф'юрі - Джаред влаштовує йому пекло, коли вони тренуються. Він відмінний спаринг-партнер. Після другого бою з Вайлдером Тайсон сказав мені, що успіхом у цьому поєдинку він багато в чому зобов'язаний спарингам з Андерсоном", - зазначив Арум.
Нагадаємо, у наступному поєдинку Ф'юрі зустрінеться з Деонтеєм Вайлдером. Бій відбудеться 24 липня в Лас-Вегасі.
Раніше, екстренер Кличка назвав причину поразки Володимира у бою з Ф'юрі.