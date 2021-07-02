Джерело - isport.ua.
Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) посів в другу сходинку в рейтингу суперважковаговиків WBA, втративши одну позицію.
Про це повідомляє пресслужба WBA.
ТОП-5 боксерів в хевівейті за версією WBA:
1. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
2. Олександр Усик (Україна)
3. Луїс Ортіс (Куба)
4. Енді Руїс (США)
5. Чарльз Мартін (США)
Відзначимо, що чинним регулярним чемпіоном світу за версією WBA в суперважкій вазі є американець Тревор Браян, а суперчемпіоном - британець Ентоні Джошуа.
Варто сказати, що українець Василь Ломаченко зберіг другу сходинку в рейтингу легковаговиків, а Артем Далакян утримує пояс організації в найлегшій вазі.
Раніше повідомлялося, що батько Василя Ломаченка підготує Олександра Усика до бою проти Джошуа.