Українець втратив одну позицію

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) посів в другу сходинку в рейтингу суперважковаговиків WBA, втративши одну позицію.

Про це повідомляє пресслужба WBA.

ТОП-5 боксерів в хевівейті за версією WBA:

1. Даніель Дюбуа (Велика Британія)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Луїс Ортіс (Куба)

4. Енді Руїс (США)

5. Чарльз Мартін (США)

Відзначимо, що чинним регулярним чемпіоном світу за версією WBA в суперважкій вазі є американець Тревор Браян, а суперчемпіоном - британець Ентоні Джошуа.

Варто сказати, що українець Василь Ломаченко зберіг другу сходинку в рейтингу легковаговиків, а Артем Далакян утримує пояс організації в найлегшій вазі.

Раніше повідомлялося, що батько Василя Ломаченка підготує Олександра Усика до бою проти Джошуа.