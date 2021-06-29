Бій Пакьяо - Спенс може не відбутися

Гучний мегафайт під питанням

Бій між Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) і Ерролом Спенсом (27-0, 21 КО), запланований на 21 серпня в Лас-Вегасі, може не відбутися.

Про це повідомляє The Athletic.

Вся річ у тому, що менеджер Paradigm Sports Management Оді Аттар подав на Пакьяо позов на суму понад 3 мільйони доларів.

З Аттаром Пакьяо почав працювати в лютому 2020 року. Сторони домовилися про угоду на 4 бої, а першим суперником філіппінця повинен був стати Майкі Гарсія, однак Пакьяо відмовився від цього поєдинку і вирішив битися з Спенсом.

"Позов Аттара і Paradigm Sports Management недоцільний. За умовами договору з ними у мене є повне право домовитися і провести бій зі Спенсом. Якщо цей необґрунтований позов не буде відкликано, я готовий до зустрічі з ними в суді", - говорить Пакьяо.

Менні Пакьяо в останній раз виходив на ринг у липні 2017 року, коли розділеним рішенням суддів побив Кіта Турмана.