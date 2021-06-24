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Стало відомо місце проведення бою Пакьяо - Спенс

Сьогодні 17:09 288 0
Боксери вийдуть в ринг у другій половині серпня
Стало відомо місце проведення бою Пакьяо - Спенс
#Пакьяо, #Спенс

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу Менні Пакяьо проведе поєдинок з чемпіоном WBC і IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом-молодшим у Лас-Вегасі на арені T-Mobile.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Бій відбудеться 21 серпня. Спочатку організатори планували провести шоу в штаті Техас, однак потім вибір команд боксерів упав на Неваду.

Нагадаємо, Менні останній бій провів в липні 2019 року, тоді він переміг Кіта Турмана. Спенс в грудні 2020 го одноголосним рішенням суддів переміг Денні Гарсію.

Нагадаємо, Оскар Де Ла Хойя повернеться в ринг.

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