Стало відомо місце проведення бою Пакьяо - Спенс

Боксери вийдуть в ринг у другій половині серпня

Колишній чемпіон світу Менні Пакяьо проведе поєдинок з чемпіоном WBC і IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом-молодшим у Лас-Вегасі на арені T-Mobile.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Бій відбудеться 21 серпня. Спочатку організатори планували провести шоу в штаті Техас, однак потім вибір команд боксерів упав на Неваду.

Нагадаємо, Менні останній бій провів в липні 2019 року, тоді він переміг Кіта Турмана. Спенс в грудні 2020 го одноголосним рішенням суддів переміг Денні Гарсію.

Нагадаємо, Оскар Де Ла Хойя повернеться в ринг.