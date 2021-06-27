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Арум: Лопеси хочуть дати Ломаченку реванш

Сьогодні 12:54 573 0
Промоутер високо оцінив виступ українця в бою з Накатані
Арум: Лопеси хочуть дати Ломаченку реванш
#Арум, #Ломаченко

Джерело - Top Rank.

Можливий реванш між колишнім володарем чемпіонських титулів в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом став більш реальним.

Про це заявив американський промоутер Боб Арум.

"Знаю, що Лопес і його батько хочуть дати Ломаченко реванш. Коли він перепідписував контракт з Top Rank в моєму домі, то сказав, що з цим не буде ніяких проблем. Тепер питання в компенсації, а це вже справа промоутерів. Я думаю, обидва боксери отримають хороші гонорари.

Дивлячись на сьогоднішній бій Ломаченка, поєдинок проти Лопеса в цей раз буде зовсім іншим. Я не можу дочекатися їх сутички", - заявив Арум.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше сам Ломаченко заявив про бажання провести реванш з Лопесом.

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