 Ломаченко нокаутировал Накатани в 9 раунде | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко - Накатані: Як це було

Сьогодні 06:44 94918 0
Ломаченко - Накатані: Як це було
#Ломаченко, #Накатані

Джерело - Чемпіон.

ВСЕ! ЛОМАЧЕНКО НОКАУТУЄ НАКАТАНІ! Неймовірний бій від українсього боксера! Браво Василь!

8-раунд: Класний лівий прямий провів Ломаченко, але Накатані тримається! Витривалості японця можна лише поаплодувати.

7-раунд: Трохи зменшив темп Ломаченко у цьому раунді, проте все ще більше українець проводить атак. Накатані вже майже не бачить правим оком через розсічення, проте продовжує боксувати!

6-раунд: Відчув Ломаченко смак крові! Багато Накатані пропускає акцентованих ударів. Є відчуття, що кут японця достроково зупинить бій або це зробить суддя в найближчих раундах.

5-раунд: Накатані у нокдауні опинився на останніх секундах п'ятого раунду! Не перший раз падає японець, проте суддя вперше почав відлік для японського боксера. Наразі окрім клінчей Масайоші нічого зробити не може.

4-раунд: Продовжує Ломаченко домінувати на ринзі. Накатані час від часу пробиває корпус українцю, але Василь набагато активніший зараз.

3-раунд: Класно по корпусу пробиває Ломаченко, Накатані погано в захисті діє. Ніякь японець свою перевагу в зрості не використовує. Наразі Василь класно виглядає, питання у тому чи вистачить цього темпу на весь поєдинок.

2-раунд: Активніше діє Ломаченко, поки Накатані не може дістати Василя, а от українець раз за разом проходить бар'єр довгих рук суперника і проводить свої атаки.

1-раунд: З першого раунду Ломаченко йде в атаку, декілька хороших випадів було в українця. Також бійці головами зіткнулися, розсічення в українця.

Бій розпочато!

Тепер Василь Ломаченко виходить на ринг! Зовсім скоро бій розпочнеться!

Накатані виходить на ринг!

Теофімо Лопес старший буде спостерігати за сьогоднішнім поєдинком.

Завершився останній бій андеркарду! Брент відмовився виходити на 9-й раунд! Перемогу здобув Жанібек Аліхманули.

До бою Ломаченко - Накатані залишилося зовсім трохи, відбуваються останні приготування.

Головні зірки сьогоднішнього шоу вже на арені.

Завершився бій андекарду між Джованні Сантільяном і Сесілом МакКалла. До бою Ломаченко - Накатані завершився один бій андеркарду.

Василь Ломаченко (14 - 2 - 0, КО 10) проведе рейтинговий бій у легкій вазі проти японця Масайосі Накатані (19 - 1 -0, KO 13).

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 червня, в Лас-Вегасі (США) на арені Virgins Hotel. Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою в цій новині.

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