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Ломаченко: Не шкодую, що не відмовився від бою з Лопесом

Вчора 22:39 379 0
Українець щиро вірив у свою перемогу
Ломаченко: Не шкодую, що не відмовився від бою з Лопесом
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Fight Disciples.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко не згоден з результатом поєдинку проти американця Теофімо Лопеса.

Про це заявив сам українець.

"Не шкодую про те, що не відмовився від бою проти Лопеса через ту травми плеча. Все просто: на той момент, коли я приймав рішення, я дійсно вірив, що можу виграти. А шкодувати зараз про те, що могло б змінитися ... Все нам дається вчасно, і я багато чого переосмислив після цієї поразки.

Лопес показував те, до чого ми готувалися. Його дії в рингу не стали для мене сюрпризом. Це моя поразка, а не його перемога. Але я як і раніше вважаю, що не програв цей бій. Це не моя поразка. Звичайно, на папері я програв, але я вірю, що це не поразка", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше, Кролла назвав фаворита бою Ломаченко - Накатані.

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