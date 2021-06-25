Ломаченко: Не шкодую, що не відмовився від бою з Лопесом

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко не згоден з результатом поєдинку проти американця Теофімо Лопеса.

Про це заявив сам українець.

"Не шкодую про те, що не відмовився від бою проти Лопеса через ту травми плеча. Все просто: на той момент, коли я приймав рішення, я дійсно вірив, що можу виграти. А шкодувати зараз про те, що могло б змінитися ... Все нам дається вчасно, і я багато чого переосмислив після цієї поразки.

Лопес показував те, до чого ми готувалися. Його дії в рингу не стали для мене сюрпризом. Це моя поразка, а не його перемога. Але я як і раніше вважаю, що не програв цей бій. Це не моя поразка. Звичайно, на папері я програв, але я вірю, що це не поразка", - заявив Ломаченко.