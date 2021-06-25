Кролла назвав фаворита бою Ломаченко - Накатані

Колишній суперник Ломаченка обіцяє перемогу українцеві

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Ентоні Кролла вважає, що ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко у бою з Масайосі Накатані голосно заявить про себе.

Про це заявив сам Кролла.

"Ломаченко спробує зробити заяву в бою з Накатані. Я чекаю, що він зробить це. Він буде визнаний, як один з найвидатніших боксерів в історії. Він зробить все, щоб нагадати про себе людям. Ломаченко - неймовірний боєць. Я завжди хотів проявити себе інакше в бою з ним, але не впевнений, що результат був би іншим. Коли ви воюєте з ним в рингу, то розумієте, що він особливий. Я зіткнувся з дуже безжальним Ломаченко. Можливо, він найкращий боксер-любитель в історії. І те, що він зробив як професіонал в 16 боях, вигравши титули в трьох вагових категоріях, - просто неймовірно", - зазначив Кролла.

Ломаченко бився з Кроллем навесні 2019 року, перемігши нокаутом в четвертому раунді.

Бій Ломаченка - Накатані відбудеться в ніч на неділю, 27 червня, в Лас-Вегасі.

Раніше, Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані.