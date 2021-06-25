 Кролла назвав фаворита бою Ломаченко - Накатані | Бокс | Champion.com.ua
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Кролла назвав фаворита бою Ломаченко - Накатані

Сьогодні 18:40 682 0
Колишній суперник Ломаченка обіцяє перемогу українцеві
Кролла назвав фаворита бою Ломаченко - Накатані
#Кролла

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Ентоні Кролла вважає, що ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко у бою з Масайосі Накатані голосно заявить про себе.

Про це заявив сам Кролла.

"Ломаченко спробує зробити заяву в бою з Накатані. Я чекаю, що він зробить це. Він буде визнаний, як один з найвидатніших боксерів в історії. Він зробить все, щоб нагадати про себе людям.

Ломаченко - неймовірний боєць. Я завжди хотів проявити себе інакше в бою з ним, але не впевнений, що результат був би іншим. Коли ви воюєте з ним в рингу, то розумієте, що він особливий. Я зіткнувся з дуже безжальним Ломаченко.

Можливо, він найкращий боксер-любитель в історії. І те, що він зробив як професіонал в 16 боях, вигравши титули в трьох вагових категоріях, - просто неймовірно", - зазначив Кролла.

Ломаченко бився з Кроллем навесні 2019 року, перемігши нокаутом в четвертому раунді.

Бій Ломаченка - Накатані відбудеться в ніч на неділю, 27 червня, в Лас-Вегасі.

Раніше, Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані.

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