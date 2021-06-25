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Арум назвав можливих суперників Ломаченка у разі перемоги над Накатані

Вчора 23:55 674 0
Промоутер розглядає можливість зміни українцем ваговій категорії
Арум назвав можливих суперників Ломаченка у разі перемоги над Накатані
#Ломаченко, #Арум

Джерело - The Ring.

Василь Ломаченко у разі перемоги над Масайосі Накатані може змінити вагову категорію.

Про це заявив промоутер українця Боб Арум.

"Давайте подивимося, як все складеться. Можливо, я сяду з батьком Ломаченко і Егіс Клімас і ми скажемо:" Ей, ймовірно, буде краще спуститися в другій напівлегкій вазі. Там є багато варіантів: Оскар Вальдес, Шакур Стівенсон і Джамел Геррінг. Легка вага трохи завеликий.

Або ж ми скажемо: "Давайте йти вперед. Подивимося, чи зможемо ми влаштувати бій з Теофімо Лопесом або Девіна Хейні". Я буду радий, якщо Лома поб'ється з Хейні. Але поки що ми це навіть не обговорювали. Є ще багато часу. Запитайте мене в понеділок. До понеділка залишилося недовго", - сказав Боб Арум.

Раніше, Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані.

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