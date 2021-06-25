 Джошуа зробив прогноз на бій Ф'юрі - Вайлдер | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа зробив прогноз на бій Ф'юрі - Вайлдер

Сьогодні 19:55 336 0
Британець побажав удачі боксерам
Джошуа зробив прогноз на бій Ф'юрі - Вайлдер
Фото Getty Images
#Джошуа, #Усик

Джерело - talkSPORT.

Поєдинок між володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером має завершитися перемогою Циганського короля.

Про це заявив чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Мені все одно, хто переможе. Але Ф'юрі здобув перемогу в останньому бою, тому я виберу його, тому що ти настільки хороший, наскільки хорошим було твоє останнє виступ. Я бажаю удачі їм обом", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, третій бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 24 липня в Лас-Вегасі. Перший поєдинок між суперниками завершився внічию, а в другому Тайсон нокаутував американця.

Раніше, Джойс дав прогноз на поєдинок Усика і Джошуа.

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