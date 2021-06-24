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Альварес готовий провести бій з Чарло

Вчора 23:10 185 0
Боксер підкреслив, що зараз зосереджений на Калеб Планте
Альварес готовий провести бій з Чарло
Фото Getty Images
#Альварес, #Чарло

Джерело - Boxing News 24.

Чемпіон світу в суперсередній вазі за версіями WBC, WBO і WBA Сауль Канело Альварес (56-1-2, 38 КО) може провести поєдинок з володарем титулу в середній вазі за версією WBC в середній вазі Джермаллом Чарло (32 0, 22 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Наближається час Джермалла Чарло, але, в першу чергу, я зосереджений на Калебі Планті", - зазначив Альварес.

Відзначимо, що Чарло в ніч з 19 на 20 червня захистив свій титул чемпіона в бою проти Хуана Монтіеля, а після перемоги заявив, що хоче зустрітися з Канело.

Раніше повідомлялося, коли може відбутися бій Альварес - Плант.

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