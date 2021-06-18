Оскар Де Ла Хойя повернеться в ринг

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу з боксу в шести вагових категоріях Оскар де ла Хойя проведе бій з ексчемпіоном UFC Вітором Белфортом.
Про це повідомляє MMA Fighting.
Бій відбудеться в рамках Triller Fight Club 18 вересня під час уїк-енду, присвяченому Дню незалежності Мексики.
Повідомляється, що обидва бійці вже дали згоду на бій.
Місце проведення поєдинку ще не визначено. Для 48-річного Оскара це буде перша поява на рингу з 2008 року, коли він поступився філіппінцю Менні Пакьяо.
Нагадаємо, менеджер Джойса заявив, що Усик боїться провести бій з Джо.