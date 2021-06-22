Ф'юрі: Я покладу спати Вайлдера

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) не сумнівається, що знову здобуде перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Вайлдер тренується з хлопцем, який змушує його викидати комбінації, робити ухили вниз і все таке. Це не робота важкоатлета. Що станеться, коли він спробує завдати п'ять ударом поспіль? Я зупиню його. Раніше він не викидав більше трьох ударів. Так що я відправлю його спати.

Я не можу бути ще більш залученим фізично і емоційно. Мене тренують так, як скакового коня за 100 мільйонів доларів. Я їм кращу їжу, тренуюся з кращими. Я роблю все, що можна придумати, щоб не отримати травму", - сказав Ф'юрі.