 Ф'юрі: Я покладу спати Вайлдера | Бокс | Champion.com.ua
Ястремську виправдали в допінговій справі
Сьогодні 20:09 492
Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:18 1340
Стаховський здолав японця у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 19:54 402
Циганик: Зараз Динамо може продати Бущана, Забарного і Шапаренка
Сьогодні 19:39 697
Костюк програла Севастовій на турнірі в Істборні
Сьогодні 17:55 335
Збірна України на Євро-2020 вже заробила понад 10 мільйонів
Сьогодні 17:39 575
Збірна України знищила Казахстан у відборі на ЧС-2021
Сьогодні 17:24 942
Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні
Сьогодні 17:09 619 1
Марченко переміг італійця у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:55 239
Програвати можна по-різному, але не можна поступатися в бажанні: головні висновки матчу Україна - Австрія
Сьогодні 15:28 789
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 16:16 731
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
Вчора 15:12 1676
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 14:07 6224 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
Вчора 13:30 608
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом Андрій Твердохліб
Вчора 13:01 633
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років! Андрій Твердохліб
20.06.2021 23:02 17960 1
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України Стас Лысак
20.06.2021 22:33 1112
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна Андрій Твердохліб
20.06.2021 22:21 2193
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика Андрій Твердохліб
20.06.2021 22:07 26825
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька Андрій Твердохліб
20.06.2021 21:35 553
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ф'юрі: Я покладу спати Вайлдера

Сьогодні 20:56 101 0
Британець оцінив свою готовність до бою
Ф'юрі: Я покладу спати Вайлдера
Фото Getty Images
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - BT Sport Boxing.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) не сумнівається, що знову здобуде перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Вайлдер тренується з хлопцем, який змушує його викидати комбінації, робити ухили вниз і все таке. Це не робота важкоатлета. Що станеться, коли він спробує завдати п'ять ударом поспіль? Я зупиню його. Раніше він не викидав більше трьох ударів. Так що я відправлю його спати.

Я не можу бути ще більш залученим фізично і емоційно. Мене тренують так, як скакового коня за 100 мільйонів доларів. Я їм кращу їжу, тренуюся з кращими. Я роблю все, що можна придумати, щоб не отримати травму", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, третій бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 24 липня в Лас-Вегасі. Перший поєдинок між суперниками завершився внічию, а в другому Тайсон нокаутував американця. 

Раніше, Вайлдер оцінив перспективи Усика у суперважкій вазі.

Коментарі ()