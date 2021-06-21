Джошуа готується до поєдинку проти Усика

Контракт на бій Ентоні Джошуа - Олександр Усик ще не підписаний, проте британець в своєму тренувальному таборі активно готується до поєдинку.

Про це повідомляє skysports.

Боксеру спеціально підібрали спаринг-партнера лівшу, щоб він намагався копіювати стиль Усика. Таким опонентом став молодий ірландський супертяж Томас Карті.

"Я - лівша і досить легкий на ногах, тому допомагаю Джошуа. Якщо ти лівша, то це можна бути перевагою, але це ще потрібно правильно використовувати. Більшість "праворуких" боксерів майже завжди б'ються з праворукими.

У залі на 100 боксерів іноді можна знайти лише одного лівшу", - сказав Карті.