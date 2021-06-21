Ф'юрі: Вайлдер вивчив тільки один прийом

Боксер Тайсон Ф'юрі впевнений, що Деонтей Вайлдер в третьому поєдинку за пояс WBC суперважкої ваги знову зазнає поразки.

Про це розповів сам боксер.

"Він нічого не зможе зі мною зробити. У нього тільки один трюк в рукаві, він вивчив тільки один прийом (нокаутуючий удар - прим), більше він нічого не вміє. Я його переїду і все.

І він не протягне навіть ті 7 раундів, які були в другому поєдинку. Зараз у мене було достатньо часу для підготовки, так що буде нокаут.

Не вірю, що новий тренер щось змінить. У рингу знову буде той самий Вайлдер, якого я переміг", - впевнений Ф'юрі.