Гвоздик: Усик - небажаний суперник Джошуа

Олександр Усик є небажаним суперником для британського боксера Ентоні Джошуа.

Вайлдер оцінив перспективи Усика у суперважкій вазі

Так вважає колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Не знаю, чи домовляться вони про поєдинок чи ні, адже не знаю, як ведуться переговори. Я тільки читаю ЗМІ, а в них, як водиться, випливає абсолютна більшість нісенітниці або випливає те, що нам потрібно чути.

Мені здається, що Усик - небажаний суперник Джошуа. Не з тієї позиції, що він зараз його обіграє, це просто не так цікаво і не можна дорого продати. Це моя думка", - сказав Гвоздик.