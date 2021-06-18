Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс кинув виклик Тайсону Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.

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"Не знаю, хто буде для мене найскладнішим суперником в суперважкій вазі. Напевно, все бої будуть важкими. Я б дуже хотів битися з Тайсоном Ф'юрі, але я знаю, що у нього є поєдинки, які потрібно провести. Є також багато бійців у важкій вазі. Нещодавно Луїс Ортіс кинув мені виклик. Я б робив на нього тиск поблизу, тому здобув би перемогу. Але цей бій залежить від наших промоутерів", - сказав Руїс.