Руїс: Я готовий повернутися на ринг

Енді Руїс прокоментував повернення у бокс

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 КО) хоче повернутися в ринг.

Про це розповів сам боксер.

"Я готовий повернутися в ринг. З ким ви хочете побачити мій наступний бій?", — звернувся Енді до уболівальників.

У своєму останньому бою, який відбувся 1 травня поточного року, Руїс переміг американського бійця Кріса Арреолу одностайним рішенням суддів, завоювавши звання обов'язкового претендента на титул регулярного чемпіона світу за версією WBA у важкій вазі.