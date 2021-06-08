Менеджер Джойса: Усик боїться провести бій з Джо

Обов'язковий претендент на титул WBO Олександр Усик боїться виходити в ринг проти непереможеного британського суперважковаговика Джо Джойса.

Про це заявив менеджер боксера Сем Джонс.

"Усик не хоче битися з Джо. Він чітко дав це зрозуміти. Навіть ідіот може побачити, що Усик разом з усією своєю командою не хотів битися з Джойсом. Він не хотів мати з ним ніяких справ, адже знав, що Джо його поб'є.

Не знаю, чи зробить Джошуа титул WBO вакантним. Він повинен вчинити так, як буде краще для нього. Я кажу так не тому, що нам хотілося б побитися з Усиком. Я б швидше подивився реванш Ентоні з Ділліаном Вайтом, ніж його бій з Усиком", - сказав Сем Джонс.