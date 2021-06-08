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Менеджер Джойса: Усик боїться провести бій з Джо

Сьогодні 19:54 182 0
Сем Джонс розкритикував українського боксера
Менеджер Джойса: Усик боїться провести бій з Джо
#Джойс, #Усик

Джерело - iFL TV.

Обов'язковий претендент на титул WBO Олександр Усик боїться виходити в ринг проти непереможеного британського суперважковаговика Джо Джойса.

Про це заявив менеджер боксера Сем Джонс.

"Усик не хоче битися з Джо. Він чітко дав це зрозуміти. Навіть ідіот може побачити, що Усик разом з усією своєю командою не хотів битися з Джойсом. Він не хотів мати з ним ніяких справ, адже знав, що Джо його поб'є.

Не знаю, чи зробить Джошуа титул WBO вакантним. Він повинен вчинити так, як буде краще для нього. Я кажу так не тому, що нам хотілося б побитися з Усиком. Я б швидше подивився реванш Ентоні з Ділліаном Вайтом, ніж його бій з Усиком", - сказав Сем Джонс.

Відзначимо, що бій Усика і Джошуа може відбутися 21 або 28 серпня.

Раніше промоутер Усика назвав дату оголошення бою з Джошуа.

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