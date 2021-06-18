Арум: Усик здається занадто маленький для Джошуа

Арум буде підтримувати Усика в бою проти британського чемпіона

Джерело - KO Artist Sports.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум у поєдинку між чемпіоном WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і суперваговиком Олександром Усиком (18-0, 13 КО) буде вболівати за українця.

Про це заявив сам промоутер.

"Усик - мій друг, він найкращий друг Ломаченка. Я знаю його дуже довго. Усик мені дуже подобається як людина, хоча я ніколи не був його промоутером. Олександр здається занадто маленьким для Джошуа. Але якщо ви запитаєте, за кого я вболіваю в цьому бою, то я - за Усика, адже він мій друг. Якщо Усик переможе Джошуа і захоче побитися з Ф'юрі, то чому б і ні? Усик - один з найрозумніших бійців як на рингу, так і за його межами. Саша велика зірка в Україні, але наші люди про це не знають. Це дійсно особлива людина. Можливо, Усик не переможе Джошуа, адже він занадто маленький. Але якщо переможе, то я буду першим, хто його привітає", - сказав Арум.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа запланований на 25 вересня в Лондоні.

Раніше, Джойс дав прогноз на поєдинок Усика і Джошуа.