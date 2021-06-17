Вайлдер: Знав, що Ф'юрі не втече від мене

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер знав, що арбітражний суд зобов'яже Тайсона Ф'юрі провести реванш з ним.

Про це заявив сам боксер.

"Я не переживав про те, що Ф'юрі намагається домовитися щодо іншого поєдинку. Ми знали, що чинимо правильно, і ми знали, що вони не зможуть від нас втекти. Мовчання - золото.

Я тренувався в режимі нон-стоп, поступово набираючи форму. Весь цей час між боями піде мені на користь, що буде погано для нього. У мене не було нічого, крім часу, щоб прогресувати", - сказав Вайлдер.