Арум назвав винного у зриві бою Джошуа - Ф’юрі

Промоутер чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Боб Арум звинуватив Едді Гірна, менеджера володаря титулів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, в зриві поєдинку між боксерами.

Про це розповів сам промоутер.

"Гірн не розуміє, про що говорить. У контракті, який підписали Джошуа і Ф'юрі, був особливою пункт, де йшлося щодо арбітражного суду, і про те, що він може постановити Ф'юрі боксуватиме з Вайлдером. Такий результат був можливий з самого початку.

Саме Гірн був тим, хто з усім напартачив. І причина тут криється в тому, що люди з Саудівської Аравії були раді заплатити величезну суму за проведення цього поєдинку. Але жодній Едді зажадав ще більше грошей. Крім того, він переклав на їх плечі телетрансляції і організацію всього бою. Виникли складності, через які все затягнулося на тижні", - розповів Арум.