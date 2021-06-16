Гірн: Довіряю Красюку набагато більше, ніж Аруму

Переговори щодо організації поєдинку чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) та українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) йдуть добре.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Я довіряю Олександру Красюку набагато більше, ніж Бобу Аруму. Тут немає ніяких прихованих мотивів.

Усик хоче битися з Джошуа, Джошуа хоче битися з Усиком. Ентоні хоче зберегти свої пояси, а для цього йому потрібно перемогти Усика.

Отже, бій буде 18 вересня або 25 вересня. Борис Джонсон повинен розібратися в собі і в карантинних обмежень у Великій Британії. Світ повертається в нормальне русло, і нам також необхідно повернутися в нормальний стан ", - сказав Гірн.