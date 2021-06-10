Ломаченко назвав справжню причину відмови Лопеса від реваншу

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес відмовився вдруге битися з Василем Ломаченком через острах програшу.

Про це розповів сам український боксер.

"Я не хочу просити Лопеса про реванш, адже він і його батько знають, що це був дуже близький бій. Вони знають, що станеться, якщо вони дадуть мені реванш. Тому вони хочуть піднятися в першу напівсередню вагу.

У мене все ще є мета стати абсолютним чемпіоном світу. Для мене абсолютним чемпіоном світу є Теофімо Лопес, оскільки, коли я з ним бився, у мене було три пояси. Я завоював титул WBC в бою з Люком Кемпбеллом. Лопес переміг в нашому поєдинку і забрав у мене три пояси. Четвертий титул належав йому, так що він, безсумнівно, абсолютний чемпіон світу. Чемпіонство Хейні - це політика WBC. Мені байдуже" - наголосив Ломаченко.