У контракті Ентоні Джошуа на бій з українцем Олександром Усиком передбачено опцію реваншу

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Реванш був попередньою умовою проведення першого бою. Люди іноді думають, що це погана річ, але насправді іноді це добре, тому що, наприклад, Енді Руїс в результаті заробив досить велику суму грошей за реванш. Якщо Олександр Усик переможе, то він заробить цілий статок, побившись з Джошуа знову

Якщо Олександр Усик буде побитий, ми дамо йому ще один бій, - підкреслив Гірн.