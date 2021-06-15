Гірн: Потрібно забути про бій Ф'юрі - Джошуа

Спеціаліст попросив уболівальників не квапити події

Джерело - Sky Sports.

Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зараз зосереджені на своїх боях, а не на особистій зустрічі.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Прямо зараз потрібно забути про цей бій. Єдине, що з цього вийшло, це те, що у нас є два хороші бої в суперважкій вазі. Це не означає, що Ф'юрі і Джошуа топчуться на місці. Це два змагальні, небезпечні поєдинки. Цим влітку є Ф'юрі - Вайлдер і, сподіваюся, Джошуа - Усик ". Коли ці два бої будуть завершені, то давайте повернемося до того, з чого ми почали раніше, адже зараз немає розмов про це взагалі. Я не хочу вплутуватися в цю розмову. Я хочу, щоб Джошуа думав про Усик", - зазначив Гірн.

Нагадаємо, боксери повинні були провести бій 14 серпня, але його скасували через те, що суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з Деонтеєм Вайлдером.

Джошуа, в свою чергу, в наступному бою повинен зустрітися з Олександром Усиком.

Раніше, Арум назвав винного у зриві бою Джошуа - Ф’юрі.