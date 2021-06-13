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Лопес продовжить співпрацю з Top Rank

Сьогодні 15:24 141 0
Американець проведе бій в жовтні на PPV
Лопес продовжить співпрацю з Top Rank
#Лопес

Джерело - isport.ua.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес і промоутерська компанія Top Rank погодили нові умови чинного до кінця 2023 роки контракту.

Про це повідомляє коментатор ESPN Джо Тессіторе.

Планується, що Лопес проведе бій на телеканалі ESPN 2 жовтня, і він буде транслюватися по системі платних трансляцій. Про це було оголошено під час трансляції чергового вечора боксу Top Rank на ESPN.

Зміни в контракті стосуються збільшення мінімального гарантованого гонорару Лопеса за бої, а також поліпшення інших умов контракту для 23-річного боксера.

Лопес проведе захист своїх титулів проти Джорджа Камбососа-молодшого 19 червня в шоу компанії Triller, яка виграла торги на право проведення цього поєдинку.

Раніше, Sky Sports покаже бій Ломаченко - Накатані.

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