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Мейвезер став жертвою грабіжників

Сьогодні 16:09 421 0
Американець готовий заплатити величезні гроші за будь-яку інформацію, яка допоможе слідству
Мейвезер став жертвою грабіжників
#Мейвезер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер став жертвою пограбування.

Про це заявив сам боксер.

"Будинок - це місце спокою, миру і комфорту. Коли хтось порушує ваше святилище, це тривожно і боляче. Один з моїх будинків в Лас-Вегасі був пограбований. Вкрали багато дорогих сумок та інших цінних речей.

Я пропоную винагороду не менше 100 тис. Доларів за інформацію, яка приведе до повернення мого майна. Рівень неповаги і жадібності, які потрібно для подібного вчинку, неможливо уявити. Спасибі всім, хто надасть хоч якусь інформацію", - зазначив Мейвезер.

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Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Раніше повідомлялося, що Флойд витратив мільйон доларів на покупку нових автомобілів.

Нагадаємо, що Мейвезер провів виставковий бій з блогером Логаном Полом, за підсумками якого не було визначено переможця.

Раніше, Гірн назвав переможця бою Мейвезер - Пол.

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