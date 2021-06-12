Мейвезер став жертвою грабіжників

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер став жертвою пограбування.
Про це заявив сам боксер.
"Будинок - це місце спокою, миру і комфорту. Коли хтось порушує ваше святилище, це тривожно і боляче. Один з моїх будинків в Лас-Вегасі був пограбований. Вкрали багато дорогих сумок та інших цінних речей.
Я пропоную винагороду не менше 100 тис. Доларів за інформацію, яка приведе до повернення мого майна. Рівень неповаги і жадібності, які потрібно для подібного вчинку, неможливо уявити. Спасибі всім, хто надасть хоч якусь інформацію", - зазначив Мейвезер.
Переглянути цей допис в Instagram
Раніше повідомлялося, що Флойд витратив мільйон доларів на покупку нових автомобілів.
Нагадаємо, що Мейвезер провів виставковий бій з блогером Логаном Полом, за підсумками якого не було визначено переможця.
Раніше, Гірн назвав переможця бою Мейвезер - Пол.