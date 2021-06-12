Мейвезер став жертвою грабіжників

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер став жертвою пограбування.

Про це заявив сам боксер.

"Будинок - це місце спокою, миру і комфорту. Коли хтось порушує ваше святилище, це тривожно і боляче. Один з моїх будинків в Лас-Вегасі був пограбований. Вкрали багато дорогих сумок та інших цінних речей.

Я пропоную винагороду не менше 100 тис. Доларів за інформацію, яка приведе до повернення мого майна. Рівень неповаги і жадібності, які потрібно для подібного вчинку, неможливо уявити. Спасибі всім, хто надасть хоч якусь інформацію", - зазначив Мейвезер.