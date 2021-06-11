Гірн назвав переможця бою Мейвезер - Пол

Промоутер Едді Гірн вважає, що Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) у виставковому бою програв блогеру Логану Полу.

Про це заявив сам функціонер.

"Мене здивувало, що в поєдинку не було суддів. Якщо в бою і був переможець, то це Логан Пол.

Якщо чесно, то для Мейвезра було все погано. Флойд вже залишив свою спадщину. А зараз, хто дивиться на нього, то може подумати, що Мейвезер не так вже й хороший. За його власним визнанням на пресконференції все було зрозуміло (Мейвезер натякнув на завершення кар'єри - прим.)", - зазначив Гірн.