Арум: Ломаченко вибирає сильних суперників

Ексчемпіону світу у трьох вагових категоріях Василю Ломаченку буде важко у поєдинку проти японця Масайоші Накатані.

Про це розповів промоутер українця Боб Арум.

"Накатані - серйозний боєць. Подивіться, що він зробив з Вердехо. І він також доставив неприємності Теофімо Лопесу. Накатані - реальний боєць. Я віддаю належне Ломаченку, він ніколи б не погодився побитися з мішком або провести легкий бій. Він хоче найскладніших поєдинків.

Подивимося, чи переможе Ломаченко. Він не стає молодшим. Він упевнений в собі. Ломаченко був тут, в Лас-Вегасі, 22 травня на поєдинку Тейлор - Рамірес. Я спілкувався з ним, і вони старанно працюють. 26 червня ми побачимо те, що побачимо.

Чи знаходиться досі Ломаченко на своєму піку? Будь-який промоутер висловиться про це категорично, але не скаже правду. Ми не знаємо, поки не побачимо. Тому і влаштовують бої. Так що ви все побачите, а решта - просто розмови", - сказав Арум.