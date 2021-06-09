Спенс: Відправлю Пакьяо на пенсію

Пакьяо поки не коментував можливість завершення кар'єри

Джерело - BoxingScene.

21 серпня Еррол Спенс бажає перемогти Менні Пакьяо у бою за титули WBC і IBF напівсередньої ваги та відправити його на пенсію.

Про це заявив сам боксер.

"Тренуюся, активно готуюся до бою. Хочу підійти до поєдинку у своїй найкращій формі і відправлю Менні на пенсію. Нехай стане президентом Філіппін, він начебто збирався займатися цим. Очікую побачити в рингу того ж Пакьяо, що і завжди. Сильного і небезпечного противника. Він виходить битися", - заявив Спенс.

Сам Пакьяо поки не коментував можливість завершення кар'єри після цього бою.

Раніше, визначилось місце третього бою між Ф'юрі та Вайлдером.