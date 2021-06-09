Визначилось місце третього бою між Ф'юрі та Вайлдером

Бій відбудеться 24 липня

Третій бій між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером за титул чемпіона світу WBC відбудеться 24 липня у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє BoxingScene.

Поєдинок відбудеться 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Спочатку бій мав пройти на Allegiant Stadium, але Атлетична комісія штату Невада визнала арену клубу з американського футболу Лас-Вегас Райдерс непридатною для подібних заходів.

Тайсон Ф'юрі двічі зустрічався із Деонтеєм Вайлдером. У першому поєдинку між британцем та американцем у грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього звання чемпіона світу WBC.

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