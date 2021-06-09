Тайсон проведе наступний бій восени

Джерело - bjpenn.com.
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон планує повернутися на ринг на початку осені.
Про це заявив його тренер Рафаель Кордейро.
"Ми продовжуємо тренуватися. Він спортсмен, і завжди приходить на тренування, щоб попрацювати на лапах в залі. Думаю, у нас дещо надзьобується на вересень.
Я не знаю, хто буде наступним суперником. Його компанія Legends Only League працює над цим, ведучи переговори з телебаченням і підлаштовуючи графік, але ми тренуємося. Ми будемо битися у вересні ", - зазначив Кордейро.
У кінці минулого року Залізний Майк завершив внічию бій з Роєм Джонсом-молодшим. У квітні Тайсон оголосив про реванш з Ленноксом Льюїсом.
Нагадаємо, Усик заробить десятки мільйонів у разі виграшу над Джошуа.