Тайсон проведе наступний бій восени

Тренер розповів, коли чекати повернення Залізного Майка в рингу

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон планує повернутися на ринг на початку осені.

Про це заявив його тренер Рафаель Кордейро.

"Ми продовжуємо тренуватися. Він спортсмен, і завжди приходить на тренування, щоб попрацювати на лапах в залі. Думаю, у нас дещо надзьобується на вересень. Я не знаю, хто буде наступним суперником. Його компанія Legends Only League працює над цим, ведучи переговори з телебаченням і підлаштовуючи графік, але ми тренуємося. Ми будемо битися у вересні ", - зазначив Кордейро.

У кінці минулого року Залізний Майк завершив внічию бій з Роєм Джонсом-молодшим. У квітні Тайсон оголосив про реванш з Ленноксом Льюїсом.

Нагадаємо, Усик заробить десятки мільйонів у разі виграшу над Джошуа.