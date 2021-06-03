 Промоутер Усика назвав можливу дату підписання контракту з Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
Збірна України перемогла Північну Ірландію у контрольному матчі
Сьогодні 22:51 337
Україна – Північна Ірландія 1:0. Огляд матчу
Сьогодні 23:34 61
Україна - Північна Ірландія 1:0. Як це було
Сьогодні 22:42 5760
Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Сьогодні 16:32 724
«Мы получили огромное удовольствие на съемочной площадке»: интервью о рекламной кампании FAVBET
Сьогодні 16:31 721
Забарний і Судаков потрапили до ТОП-6 наймолодших учасників Євро-2020
Сьогодні 14:24 561
Костюк перемогла Чжен у другому колі Roland Garros
Сьогодні 13:51 1128 1
Світоліна впевнено переграла Лі у другому колі Roland Garros
Сьогодні 13:24 1465 1
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Сьогодні 11:03 3678
Леоненко: Нехай Ярмоленко йде у Спартак. Що цих політиків слухати?
Сьогодні 09:39 2538 10
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:50 3570
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:03 3677
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:35 576
5 років тому помер великий Мухаммед Алі
5 років тому помер великий Мухаммед Алі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:21 1961
Герой дня! Семирічний хлопчик годину плив до берега, щоб врятувати батька і сестру
Герой дня! Семирічний хлопчик годину плив до берега, щоб врятувати батька і сестру Valeriy Ruchka
Вчора 16:46 1144
Прямі трансляції
Навколо спорту

Промоутер Усика назвав дату оголошення бою з Джошуа

Сьогодні 22:15 272 0
Промоутер Усика назвав можливу дату підписання контракту з Джошуа
Промоутер Усика назвав дату оголошення бою з Джошуа
#Усик, #Джошуа

Джерело - tribuna.com.

Бій українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) з чемпіоном WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) може бути оголошено вже у п'ятницю.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Ми хочемо, щоб Усик побився з Ей Джеєм, і ми важко працюємо над цим.

WBO дала додатковий час на переговори, щоб закрити операцію - до п'ятниці.

Ми на зв'язку з Едді (Гірном, промоутер Джошуа - прим.). Ми важко працюємо над деталями і сподіваємося, що закриємо угоду в п'ятницю.

Місце - це не головна проблема для нас. Перш за все потрібно залагодити умови по бою, а локація буде визначена пізніше.

Усик - великий, він упевнений, він хоче провести поєдинок ", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик заробить десятки мільйонів у разі виграшу над Джошуа.

Коментарі ()