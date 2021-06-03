Промоутер Усика назвав дату оголошення бою з Джошуа

Бій українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) з чемпіоном WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) може бути оголошено вже у п'ятницю.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Ми хочемо, щоб Усик побився з Ей Джеєм, і ми важко працюємо над цим.

WBO дала додатковий час на переговори, щоб закрити операцію - до п'ятниці.

Ми на зв'язку з Едді (Гірном, промоутер Джошуа - прим.). Ми важко працюємо над деталями і сподіваємося, що закриємо угоду в п'ятницю.

Місце - це не головна проблема для нас. Перш за все потрібно залагодити умови по бою, а локація буде визначена пізніше.

Усик - великий, він упевнений, він хоче провести поєдинок ", - сказав Красюк.